«الأنصاري للصرافة» و«إيروس» تفوزان بجائزة «سوبر براندز»

المصدر: دبي - البيان

حصدت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الإمارات، جائزة «سوبر براندز الإمارات» (UAE Superbrands) للعام الثالث عشر على التوالي، التي يمنحها مجلس «سوبر براندز الإمارات» (UAE Superbrands Council)، إحدى الهيئات العالمية المستقلة والمتخصصة بتقييم العلامات التجارية الرائدة.

وتسلم الجائزة علي النجار، مساعد المدير العام ورئيس إدارة العمليات في شركة «الأنصاري للصرافة»، وذلك خلال حفل الـ «سوبر براندز» لتكريم أفضل العلامات التجارية في الدولة، والذي أقيم مؤخراً في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وقال علي النجار: «يمثل فوز الأنصاري للصرافة بهذه الجائزة المرموقة من مجلس «سوبر براندز الإمارات» للعام الثالث عشر على التوالي تكريماً للخدمات المميزة التي تقدمها للعملاء، كما أنها ترسخ المكانة المتقدمة التي تحظى بها الشركة كواحدة من العلامات التجاريّة المتميزة في دولة الإمارات.».

كما حصدت «مجموعة إيروس»، الموزع لأشهر العلامات التجارية في العالم مثل «سامسونغ» و«هيتاشي» و«لينسكيز» و«تي سي أل» و«ميديا» و«سونوس» وعلامات أخرى، جائزة أفضل علامة تجارية من قبل «مجلس سوبر براندز» في الإمارات العربية المتحدة للعام الثامن على التوالي.

وقال نيرانجان جيدواني - الرئيس التنفيذي لدى مجموعة إيروس : «للسنة الثامنة على التوالي، يسعدنا أن نتسلم مرة أخرى لقب سوبر براند المرموق. وهذا دليل على الجهد المتواصل والتفاني الشديد الذي بذله فريق مجموعة إيروس في التميز التسويقي ورضا العملاء».