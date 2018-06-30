أكاديمية سيسكو للشبكات تعمل على تضييق فجوة المهارات التقنية

Ⅶدبي- البيان

احتفلت سيسكو في الشرق الأوسط بعدة إنجازات حققتها أكاديمية سيسكو للشبكات، وهي برنامجها المتميز لبناء مهارات تقنية المعلومات والمسار المهني الواعد في المجال والمتاح للمؤسسات التعليمية والأفراد حول العالم.

وتقديراً لمساهماتها في تضييق ثغرة المهارات التقنية في المنطقة، حظيت أكاديمية سيسكو للشبكات بالتكريم وحصلت على جائزتين مرموقتين في القطاع هما «أفضل مزوّد لتدريب الشبكات خلال العام» ضمن فعاليات «جوائز نتوورك وورلد الشرق الأوسط 2018» و«أفضل مزود للتدريب خلال العام» ضمن جوائز «تشانيل الشرق الأوسط». وبفضل أكثر من 520 أكاديمية فعالة في 14 دولة بالشرق الأوسط وما يزيد على 55,000 طالب وطالبة وحوالي 1200 مدرب، إلى جانب مشاركة واضحة من قبل الطالبات بمتوسط 28% من إجمالي الطلاب بالمنطقة، تقدم أكاديمية سيسكو للشبكات مساعدة جمة في المجال تلبي الطلب الإقليمي على المحترفين المؤهلين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات منذ أكثر من 20 عاماً.

وقال ديفيد ميدز، نائب الرئيس في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيسكو: فيما تعمل العديد من دول الشرق الأوسط على تسريع مبادراتها للتحول الرقمي وتواصل دعم جهود التنوع الاقتصادي، نلمس حاجة متنامية إلى الأفراد المؤهلين في المجال التكنولوجي. تلتزم سيسكو بدعم منظومة الابتكار والمواهب وريادة الأعمال في الشرق الأوسط، لتساهم بذلك في رفد الاقتصاد المعرفي بالمنطقة.

وأضاف ميدز: لا تزال فجوة المهارات، وبخاصة في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات، أولوية رئيسية للحكومات، وهنا تعمل أكاديمية سيسكو للشبكات على تحقيق أثر ملموس عبر تطوير المواهب المحلية، فنحن نعمل بالتعاون مع المدارس والجامعات المحلية وقد دربنا حتى الآن ما يزيد على 295,000 طالب وطالبة في الشرق الأوسط على مدى 20 عاماً.