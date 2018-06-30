«هينهوا» تبيع حصتها في «أنتون أويلفيلد سرفيسيز دي إم سي سي»

المصدر: دبي - سيد صالح

وافقت شركة هونغ كونغ غلوبال تكنولوجي ليمتد «هينهوا» على بيع حصتها البالغة 40% في شركة أنتون أويلفيلد سرفيسيز دي إم سي سي بمركز دبي للسلع المتعددة.

حيث ستستحوذ أنتون أويلفيلد سرفيسيز جروب «المجموعة الأم» على 24.5%، بينما ستستحوذ شركة أنتون أويلفيلد سرفيسيز إنترناشيونال، المملوكة بالكامل للمجموعة الأم، على حصة الـ 15.5% الباقية.

وذكرت «بلومبيرغ» أمس، عن المجموعة الأم، أن قيمة الصفقة ستبلغ 735 مليون يوان، على أن يسدد منها 450 مليون يوان نقداً، فيما سيتم سداد مبلغ الـ 285 مليون يوان في صورة أسهم جديدة ستصدرها المجموعة الأم، وسيبلغ سعر السهم الواحد 1.014 دولار هونغ كونغ. وتعقد المجموعة الأم جمعية عمومية غير عادية في 20 يوليو المقبل للموافقة على الصفقة.