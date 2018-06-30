تعرف على "صفقة اليوم" من مفاجآت صيف دبي

المصدر: البيان الالكتروني

تتواصل مفاجآت عروض "صفقة اليوم" خلال الاسبوع الثاني لحدث مفاجآت صيف دبي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، لتشمل تخفيضات قيمة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية ما يغني تجربة التسوّق في دبي خلال موسم الصيف.

ويتاح للمتسوقين خلال هذا الأسبوع الاستفادة من مجموعة صفقات يومية تقدمها محلات تجارية مختلفة.

ويستطيع الآباء اقتناء أجمل المستلزمات الصيفية لأبنائهم مثل ملابس السباحة والقبعات في متجر أدم كيدز ببرجمان والاستفادة من صفقة "اشتري 3 قطع بسعر 99 درهماً فقط".