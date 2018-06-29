«أدنوك» تستعرض رؤيتها للتحوّل بمؤتمر الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الـ24 انضمام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى قائمة رعاة استضافة المؤتمر .

والذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019. وستستعرض الشركة خلال المؤتمر رؤيتها للتحوّل.

ويعدّ مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد كل ثلاث سنوات، أكبر وأعرق تجمّع للطاقة في العالم والأكثر تأثيراً، وتعتبر هذه الدورة هي الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق الأوسط، فيما ستكون دولة الإمارات أول دولة في منظمة «أوبك» وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى 94 عاماً.

وساهمت شركة «أدنوك» على مدار 45 عاماً، بدور رئيسي في رفد عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، من خلال استغلال وإدارة والمحافظة على موارد النفط والغاز في الإمارة، وفي إطار استشرافها للمستقبل، شرعت الشركة في إحداث نقلة نوعية في أعمالها مدعومة باستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، لمواصلة دورها كمساهم أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات.

وسيوفر المؤتمر المنصة المثالية لشركة أدنوك لاستعراض جهودها في مواكبة التغيّرات في مشهد الطاقة، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد النفط والغاز وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب ومراحل أعمالها، ومواصلة عقد الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطوير كوادر بشرية عالمية المستوى.

قال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: نفتخر بمواردنا من الطاقة، والتي كان لها بالغ الأثر في إطلاق إمكانات دولتنا، وتشكّل أدنوك مثالاً جلياً على إرث دولة الإمارات وريادتها في مجال الطاقة.

والتي تلتزم من خلال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بتطوير مزيج مستدام من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وزيادة مواردنا الطبيعية، وستمكننا مشاركة أدنوك في فعاليات المؤتمر من تعزيز سبل الحوار والتعاون القائم عبر كافة أطياف الطاقة، وتحفيز العالم لإعادة التفكير وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

ومن جانب آخر، قال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك: «تفتخر أدنوك برعايتها لمؤتمر الطاقة العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتستضيفه إمارة أبوظبي التي لعبت لسنوات دوراً محورياً كمركز عالمي للطاقة.

وستشكل دورة عام 2019 من المؤتمر فرصة ثمينة للقادة وصناع القرار حول العالم للاجتماع معاً وتبادل الأفكار وخلق خارطة للطريق تقود نحو تأمين مستقبل مستدام للطاقة. وباعتبارها مصدراً موثوقاً للطاقة، تلتزم أدنوك بمواصلة دورها في ضمان تلبية الطلب العالمي عليها في المستقبل».

زيوت أساسية

من ناحية أخرى، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس حصول منتجاتها من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة والتي توزع تحت العلامة التجارية «ADBase» على اعتماد ديكسوس1 من جنرال موتورز شركة صناعة السيارات الأمريكية .

وكذلك حصول منتجاتها من زيوت ناقل الحركة الأوتوماتيكي على اعتماد ديكسرون. جاء الإعلان على هامش مشاركة «أدنوك» في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر آسيا للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم الذي عقد في سنغافورة.

ويتيح الحصول على اعتماد ديكسوس1 لمصنعي زيوت التشحيم في الولايات المتحدة استخدام منتجات أدنوك من الزيوت الأساسية والتي توزع تحت العلامة التجارية «ADBase» في تصنيع زيوت التشحيم ذات الأداء العالي من الفئة الأولى لتلبية احتياجات السوق الأمريكي.

كما يتيح الحصول على اعتماد ديكسرون لزيوت تشحيم ناقل الحركة الأتوماتيكي لأدنوك توفير مخزون من الزيوت الأساسية عالية الجودة لمصنعي زيوت التشحيم في أمريكا لاستخدامها في إنتاج زيوت ناقلات الحركة الأوتوماتيكية للسيارات توفر متانة فائقة ضد الاحتكاك وأداء سلس وحماية معززة.

وقال عبد الله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والتجارة في أدنوك: تفتخر أدنوك بتوفير منتجات عالية الجودة باستمرار لعملائها في جميع أنحاء العالم.

وقد شرعنا في برنامج موسع للحصول على الاعتمادات والتراخيص لمنتجاتنا من الزيوت الأساسية عالية الجودة تحت العلامة التجارية «ADBase» وحصلنا بالفعل على عدد من الاعتمادات والتراخيص الهامة لتركيبة منتجاتنا حيث يدعم الحصول على هذه الاعتمادات هدفنا المتمثل في توسعة وتنويع قاعدة عملائنا بما يحقق أفضل عائد وقيمة تجارية من منتجاتنا.

قائمة

ستسهم «أدنوك» بانضمامها إلى قائمة الرعاة المضيفين للمؤتمر، شركة «مبادلة» ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للنقاشات العالمية خلال مؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي 2019، والذي يستمدّ مكانته المميزة خلافاً لمؤتمرات الطاقة الأخرى من خلال تناول جميع مجالات الطاقة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والنووية، ليشكل بذلك منصة مثالية لمحادثات أكثر تنوعاً في صناعة الطاقة.