كلية دبي للسياحة تنظم «اليوم المفتوح» أيام السبت في العطلة الصيفية

المصدر: دبي - البيان

تنظم كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، فعالية اليوم المفتوح للطلبة طوال فترة العطلة الصيفية.

وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة الباحثين عن فرصة تعليم متميزة وأولياء أمورهم للتعرف على برامجها المبتكرة للتعليم المهني قبل انطلاق الفصل الدراسي الجديد، حيث تبدأ البرامج التدريبية في الكلية في سبتمبر المقبل.

وتستقبل فعالية اليوم المفتوح الطلبة وأولياء الأمور كل يوم سبت من الساعة الثانية ظهراً إلى الخامسة والنصف بعد العصر في مبنى الكلية الجديد في منطقة ون سنترال، المبنى 4 في الطابق الأرضي.

ويمكن للطلبة وأولياء الأمور من خلال المشاركة في فعالية اليوم المفتوح التعرف عن كثب على ما تقدمه كلية دبي للسياحة من فرص تعليمية وتدريبية، تؤهل الطالب الحصول على فرصة عمل متميزة وواعدة في قطاع السياحة بدبي الذي يشهد تطوراً كبيراً.

ويتعرف الطالب خلال اليوم المفتوح على جميع المعلومات الخاصة بالدورات التدريبية التي تقدمها الكلية، وأساليب التعليم المتبعة التي تركز على التعليم المهني والعملي.

كما يقوم فريق الكلية باصطحاب زوار اليوم المفتوح في جولة ميدانية في مبنى الكلية الجديد، للتعرف على منشآتها والتحدث إلى المعلمين والمدرسين. ولمن يتعذر عليهم زيارة الكلية أيام السبت، توفر الكلية جولات خاصة وشرحا مفصّلا للطلبة وأولياء الأمور بحسب الوقت الذي يناسبهم.

وتتميز المناهج التعليمية التي تعتمدها كلية دبي للسياحة بموازنتها بين التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني لجسر الهوة بين التدريب العملي والنظري وترتكز على خمسة مجالات أساسية تشمل السياحة والفعاليات والضيافة والتجزئة وفنون الطهي.

وفي الوقت الذي تتلقى فيه كلية دبي للسياحة حالياً طلبات الالتحاق بدورات شهر سبتمبر المقبل، يمكن التسجيل للمشاركة في فعالية اليوم المفتوح عبر الرابط الإلكتروني https://dct.ac.ae/en/admissions/open-days/.