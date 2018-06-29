الإمارات تشارك في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر الثروة المعدنية

المصدر: الرباط - البيان

شاركت وزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، المقرر انعقاده خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر في القاهرة تحت شعار«الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي».

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر اجتماعاتها في مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالرباط، برئاسة عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، حيث تمت مناقشة المحاور التي سيتضمنها المؤتمرأبرزها واقع وآفاق الاستثمارات التعدينية في الدول العربية.

وسيعقد على هامش المؤتمر معرض دولي كبير تعرض فيه المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين آخر المستجدات بالقطاع. وستشارك الإمارات بعدد من أوراق العمل الفنية التي تعكس التطور الذي تشهده الدولة في هذا القطاع الحيوي، واستخدام أفضل التقنيات المتاحة والتركيز على استدامة الموارد الطبيعية وصولاً إلى التنمية المستدامة بالقطاع.