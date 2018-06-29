«إرنست ويونغ»: 87.9% إشغال فنادق أبوظبي وإيرادات غرف دبي الأعلى إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

قالت «إرنست ويونغ» في تقرير لها حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشهر أبريل الماضي، إن الإمارات أكدت من جديد قدرتها التنافسية في قطاع الضيافة إقليمياً.

حيث بلغت معدلات الإشغال 87.9% في أبوظبي الأعلى إقليمياً، وسجلت دبي أعلى إيرادات للغرفة الواحدة المتاحة بواقع 235 دولاراً، كما حافظت أيضاً على أعلى متوسط لسعر الغرفة بواقع 288 دولاراً.

وشهدت غالبية الفنادق العالمية من فئة الأربع والخمس نجوم في سوق الضيافة في الشرق الأوسط تراجعاً في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، مقارنة مع شهر أبريل من العام الماضي وقال يوسف وهبة، رئيس قطاع العقارات والضيافة والإنشاءات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ»:

يُعزى ارتفاع معدلات الإشغال في كلتا المدينتين إلى المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية رفيعة المستوى. وارتفعت معدلات الإشغال في أبوظبي بواقع 4.7 نقاط مئوية في أبريل 2018 مقارنة مع أبريل 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في دبي انخفضت بنسبة 13.3% من 271 دولاراً في أبريل 2017 إلى 235 دولاراً في أبريل 2018، ويعود ذلك إلى زيادة أعداد الفنادق وتوجُّه المسافرين للإقامة في أماكن ذات أسعار معقولة.