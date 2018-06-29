«دنتسو إيجيس نتورك» تتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دنتسو إيجيس نتورك»، توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إطلاق مكتب جديد لشركة «ميركل»، التي ترتكز في عملياتها على التكنولوجيا والبيانات.

وشهدت «ميركل» وتيرة توسّع متسارعة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويعمل لديها الآن حوالي 1500 موظف في 14 مكتباً ضمن خمس دول.

وقال مايكل كوماسينسكي رئيس «ميركل» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يمثل هذا الإطلاق، تطوراً مهماً في استمرار وتسريع عملية توسيع حضورنا على الساحة الدولية ونطاق إمكاناتنا». وقال طارق داعوق، الرئيس التنفيذي لشركة «دنتسو إيجيس نتورك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سعداء بإطلاق «ميركل» في المنطقة، وبقدرتنا على مواصلة تطوير»دنتسو إيجيس نتورك».