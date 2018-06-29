«موديز»: المساعدات الخليجية تدعم تصنيف البحرين

المصدر: لندن - رويترز

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أمس، إن التصنيف الائتماني للبحرين البالغ ‭‭B1‬‬ سيلقى دعماً من تعهد دول خليجية أخرى بمساعدتها هذا الأسبوع، طالما كان الدعم كبيراً ويتسم بالمرونة.

وأعلنت السعودية والكويت والإمارات أنها ستقدم تمويلاً إلى البحرين.

وذكرت موديز أن التعهد المالي الخليجي الجديد سيقدم دعماً فعالاً للتصنيف الائتماني السيادي إذا كان (الدعم الخليجي) كبيراً بالنظر إلى الاحتياجات المالية للحكومة على مدى 12-18 شهراً المقبلة.

وقالت موديز إن التأخر في تقديم الدعم أو عدم وضوحه سيفرض ضغوطاً سلبية على الجدارة الائتمانية السيادية.

وتصنف موديز، حالياً، البحرين عند مستوى‭‭B1 ‬‬ العالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية.