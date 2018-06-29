«دريك آند سكل»: مخالفات الإدارة السابقة قيد التحقيق

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال إجراءات التحقيق في ممارسات الإدارة السابقة، وتم تحويل جميع الملفات المتعلقة بالتحقيق إلى الجهات المختصة في الإمارات.

وذكرت الشركة في بيان إلى سوق دبي المالي، أن مخالفات الإدارة السابقة هي حالياً قيد النظر والتحقيق، وسيتم الإعلان عن قيمة المطالبات من الإدارة السابقة في المستقبل القريب. وكان المصرف المركزي طلب في تعميم، البحث عن أية حسابات أو ودائع أو استثمارات وتجميدها، ومنع أية تحويلات مالية باسم (خ.ط)، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة مقاولات عاملة في الدولة.