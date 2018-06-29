«داماس» تطلق برنامجها الجديد «ضمان مدى الحياة»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجوهرات داماس برنامجها الجديد «ضمان مدى الحياة» على جميع مجوهراتها، مما يجعله برنامجاً فريداً من نوعه في المنطقة. وتتمتع مجوهرات داماس بإرثٍ غنيٍ يمتد إلى أكثر من 100 عام اشتهرت من خلاله بالجودة التي ساعدت على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها وكسبت ثقتهم. وجاءت المبادرة الجديدة تعزيزاً لهذه الثقة ولتحمي جميع قطع مجوهرات داماس الألماسية والذهبية مدى الحياة.

وقال عنان فخرالدين، الرئيس التنفيذي لمجوهرات داماس: إطلاق برنامج «ضمان مدى الحياة» على جميع مصنوعاتنا، يؤكد تمتع مجوهرات داماس بأعلى معايير الجودة والتصاميم الفريدة المصنوعة ببالغ الدقة والعناية، ولم تأت هذه المبادرة إلا تعزيزاً لثقة عملائنا فينا والتي استمرت على مدى عقود. ويشمل البرنامج المجوهرات الماسية، والذهبية، واللؤلؤ وكل قطعة تحمل ختم مجوهرات داماس.