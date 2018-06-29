مجتمع «مساكن الفرجان» يكرّم العاملين

المصدر: دبي - البيان

أقام مجتمع «مساكن الفرجان» التابع لشركة «نخيل» فعالية لتكريم وشكر فرق العمل في المجتمع، حيث تم توزيع وجبات الطعام وعمل فحوص طبية وتوزيع هدايا مجانية، وذلك لأكثر من 100 عامل.

وأقيمت الفعالية التي نظمها المقيمون في المجتمع وبإدارة «نخيل ستراتا»، ذراع «نخيل» في قطاع إدارة المرافق وجمعية الملاك؛ تقديراً لجهود فرق العمل واستمرارهم في تفانيهم بعملهم وذلك في مجال تنسيق المناظر الطبيعة، والصيانة، والأمن، والنادي ومركز التسوق المجتمعي، حيث شارك في الفعالية العشرات من المقيمين بما في ذلك العديد من الأطفال.

وقال متحدث باسم «نخيل ستراتا»: يعتبر «مساكن الفرجان» مجتمعاً متلاحماً ومتماسكاً يقيم باستمرار فعاليات للمقيمين والعمال. ونحن سعداء بالمشاركة في الفعالية التي حققت نجاحاً كبيراً ولا شك بأنها ستقام مرات عديدة. «ويضم مساكن الفرجان 1500 من المقيمين، ويقع في الفرجان ، المجتمع الرئيسي المتعدد الاستخدامات المتنامي التابع لشركة نخيل.

يذكر أنه تم إجراء الفحوص الطبية بالتعاون مع مركز كول دكتور لخدمات الصحة المنزلية في دبي.