«لوكَس تشين» توقع اتفاقية تعاون مع مدينة تونس الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

وقّع فرع دبي لمؤسسة لوكس تشين، وهي شركة متخصصة في مجال تطوير البلوك تشين أو «سلسلة الكتل»، اتفاقية استراتيجية مع مدينة تونس الاقتصادية، أكبر مشروع مدينة ذكية لتطبيق تقنية «سلسلة الكتل» في منطقة البحر المتوسط، لتكون أسرع منصة للتبادل التجاري والاقتصادي بين دول العالم.

ووفقاً لاتفاقية التعاون، ستقوم مؤسسة لوكس تشين بتطبيق منصة سلسلة الكتل على مشاريع البناء في المدينة بأكملها لتكون أكثر المنصات أماناً وضماناً للمعاملات والخدمات في مختلف الصناعات، مثل التمويل والاتصالات والطب والتسوق والسيارات الآلية والذكاء الاصطناعي،.. إلخ.

وتهدف هذه المنصة، حيث تلتقي الشركات العملاقة وقادة التكنولوجيا من الجيل الرابع، إلى رقمنة الشركات والقطاع العام بدرجة عالية من الدقة من خلال مشروع ضخم للتنمية.