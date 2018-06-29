نيويورك تايمز: البلوك تشين من أساسيات استراتيجية دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن دبي تعتمد تقنية البلوك تشين ضمن أساسيات استراتيجيتها للمستقبل. وأضافت أن دبي حددت 21 استخداماً لتقنية البلوك تشين تشمل السيارات الكهربية، وخدمات التسجيل العقاري والأمن الغذائي. وهناك 12 خدمة تقوم على تقنية البلوك تشين يجري العمل عليها بالفعل في دبي.

وتتضمن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية دبي في مجال البلوك تشين بلوغ مرحلة يمكن خلالها للسكان أن يقدموا الوثائق المطلوبة لمهام معينة، مثل شراء المنازل أو التسجيل بالمدارس رقمياً، ومرة واحدة فقط، فيما تتطلب الإجراءات الحالية القيام بعدة زيارات إلى المكاتب الحكومية المختصة، لذلك تهدف دبي إلى توفير الوقت والتكلفة، فضلاً عن تعزيز شعور السكان بقدر أكبر من السعادة.