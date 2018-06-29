«نون» تقدم عروضاً ترويجية لموسم الصيف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة «نون» للتسوق الإلكتروني، طرح عروض ترويجية وخصومات كبيرة في يوليو، متيحةً للعملاء إمكانية التسوق واقتناء المنتجات المفضلة لديهم، بأفضل الأسعار.

ومع بداية شهر يوليو، يطرح موقع «نون» تنزيلات «فلاش» السريعة التي تتم يومياً. وخلال الفترة الممتدة بين 1 و5 يوليو، يمكن الاستمتاع بأفضل الأسعار على الموبايلات ومنتجات المنزل والمطبخ والأزياء والجمال والعطور، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وألعاب الفيديو والكاميرات والإكسسوارات. وتتجدد هذه التنزيلات 3 مرات في اليوم.

وخلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو يمكن الاستفادة من أفضل العروض والتنزيلات على منتجات البقالة بما في ذلك البضائع الجافة ومنتجات الحمامات والعناية الشخصية، وتسلمها في المنزل. وبالإمكان الحصول على خصم إضافي بقيمة 20% عند إنفاق أكثر من 100 درهم. ويسري هذا العرض في الإمارات فقط.

وخلال الفترة بين 8 و10 يوليو هناك عروض خاصة على العطور. وبمناسبة كأس العالم لكرة القدم 2018، يمكن الحصول على قمصان الفرق المفضلة ومختلف مستلزمات كرة القدم بأسعار خاصة خلال فترة تنزيلات تستمر من 11 إلى 15 يوليو، بمشاركة ماركات مميزة مثل «نايكي» و«أديداس».