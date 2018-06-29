«بوس» تدشّن حملة جديدة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت بوس للعطور، حملة جديدة مستوحاة من أجواء كرة القدم، وهي تحتفي بمسيرات النجاح الفرديّة للاعبين العالميين البارزين، أمثال جوليان دراكسلير وفيليب كوتينهو وهاري كاين وألفارو موراتا. ويتّخذ اللاعبون المراكز التالية: جناح، صانع ألعاب، مهاجم، وهدّاف.. 4 مراكز أساسيّة في كرة القدم، يشغلها 4 لاعبين متميّزين. يجسّدون مفهوم رجل العصر.

وتستكشف الحملة، التي تنظّم كلّ عامين، كيفيّة تطبيق كلّ من اللاعبين لقيم اللعبة على أرض الواقع. ومن خلال نزاهتهم وشغفهم، سيُلهمون مشجّعيهم للسعي للمزيد، وتحقيق أقصى ما في وسعهم، عبر الاتحاد في ما بينهم.

وللاحتفال بالحملة، تقدم بوس عطر بوس BOTTLED UNITED الجديد، ذا الإصدار المحدود. وعبر الجمع بين نضارة الهواء الطلق والدفء الحضريّ، تقدّم التركيبة انتعاشاً مستمراً، بفضل لمسة خاصة أضفيت على مكوّنات العطر الأساسي.