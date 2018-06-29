«تو إكس إل» تعزز خدماتها التجارية الإلكترونية بخيار «الدفع عند الاستلام»

المصدر: دبي- البيان

طوّرت شركة «تو إكس إل»، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الأثاث المنزلي بالإمارات، خدماتها التجارية الإلكترونية، من خلال إطلاق خيار «الدفع عند الاستلام»، للطلبات التي تبلغ 500 درهم لغاية 2000 درهم على الأكسسوارات فقط. ويوفر الموقع .2xlme.com، الكثير من المزايا، ويعرض لعملائه الكثير من المنتجات الراقية، حيث يمكن توصيل أي منتج خلال 3 أيام عمل داخل الإمارات.

وقال آميت ياداف مدير التسويق في شركة «تو إكس إل»: التجارة عبر الإنترنت مهمة جداً اليوم لأعمالنا، وتشكل ميزة إضافية ذات قيمة عالية للعملاء. وقد وفرنا الكثير من العروض الخاصة بالشراء عبر الإنترنت، كما قمنا بتوسعة قاعدة منتجاتنا، ونحن ملتزمون بإرضاء متطلبات عملائنا على اختلافها، ونؤمن أن التسوق الإلكتروني يسهل الكثير للعملاء، ويوفر الكثير من الوقت والجهد.