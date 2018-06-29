50 % معدلات الإنجاز في المراحل المتبقية من «الأساطير السكنية»

المصدر: دبي - البيان

بلغ متوسط معدلات الإنجاز في المراحل الخمس المتبقية من مشروع الأساطير السكنية ما يزيد على 50 %. والمشروع الممول ذاتياً تتولى شركة التطوير العقاري السعودية «تنميات» تطويره.

ويقدم المجمع المسور مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية، تشمل 500 فيلا مستقلة تتكون من 6 غرف نوم، و3000 شقة تتكون من 3 غرف نوم تتوزع على 12 برجاً سكنياً في المجمع. ويبلغ متوسط المساحة للفرد ضمن المجمع 750 قدماً مربعة، ويصل عدد سكان المشروع إلى 20 ألف نسمة.

وتعمل 3 شركات مقاولات كبرى في المشروع منذ شهر نوفمبر الماضي، من ضمنها شركة بكين الإمارات الدولية للإنشاءات التي تمتلك النصيب الأكبر من أعمال المشروع. وعملت الشركات الثلاث بشكل حثيث على إنجاز المرحلة الثانية التي ضمت 500 فيلا و144 شقة، كما سيتم تسليم 400 شقة إضافية خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال صالح طباخ، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة تنميات، والرئيس التنفيذي لشركة دلتا الدولية العقارية: يمثل هذا المشروع نموذجاً في مجال التوزيع السكاني الصحي، والحياة الاجتماعية المستدامة من خلال إشراك السكان في مختلف الأنشطة والفعاليات بحيث يمضون وقت أطول بالمجمع.

ويقدم المجمع المقرر اكتماله في العام 2021 مجموعة كبيرة من المرافق والمنشآت الخدمية، مثل المرافق الطبية، والتعليمية، والرياضية، ومتاجر التجزئة، ويمتد على مساحة 14 مليون قدم مربعة، ويضم 150 متجر تجزئة، وفندقاً من فئة أربعة نجوم، وملعباً للغولف يضم تسع حفر. كما يضم العديد من المنشآت الترفيهية.