«دبي للإحصاء»: 4.01 % ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن تكاليف البناء سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.01% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع الرابع من 2017. وتبين أن أسعار تكاليف البناء ارتفعت بنسبة 4.12% للمباني السكنية وبنسبة 3.64% للمباني غير السكنية. وعند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الأول من عام 2018 مع الربع الأول من عام 2017، نلاحظ ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 5.66%.

وارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 6.53% التي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.38% ومجموعة مواد الصناعة التحويلية 6.48%.

كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.40% مع ارتفاع تكلفة استئجار المعدات بنسبة 6.16% وأجور العمالة والتكاليف الأخرى 0.12%.

المباني السكنية: ارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 6.52% نتيجة لارتفاع مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر 7.38% ومجموعة مواد الصناعة التحويلية 6.47%.

المباني غير السكنية: ارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 6.55% لزيادة مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.36% ومجموعة مواد الصناعة التحويلية بنسبة 6.51%.