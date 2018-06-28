طيران الإمارات تنصح المسافرين بالوصول مبكراً في موسم العطلات

المصدر: البيان الالكتروني

تتوقع طيران الإمارات أن تشهد عطلة نهاية الأسبوع إقبالاً كبيراً على السفر مع بدء موسم العطلات، اعتباراً من يوم غد (الجمعة 29 يونيو).

وتشير أحدث التقديرات وفقاً لسجلات الحجوزات، إلى أن أكثر من 220 ألف راكب سوف يسافرون عبر المبنى 3، المخصص لرحلات طيران الإمارات، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي والمقبل. كما أن يوم الجمعة 29 يونيو وعطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ من 6 يوليو سوف يشهدان ذروة الحركة.

وتذكّر طيران الإمارات المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، وأن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار. وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل ست ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم ضمن مواقف السيارات خلال 24- 6 ساعات قبل موعد الإقلاع. وينصح الركاب بالالتزام بوزن الأمتعة اليدوية المسموح به، حيث يجب ألا يزيد وزن كل قطعة عن 7 كيلوغرامات للدرجة السياحية و 14 كيلوغراماً للدرجتين الأولى ورجال الأعمال. وسوف يقوم الموظفون بفحص وزن الأمتعة اليدوية عند نقاط مختلفة قبل أن يصعد المسافرون إلى الطائرة.

وأطلقت طيران الإمارات خدمة جديدة تتيح للعملاء، وخصوصاً للعائلات والمجموعات والمسافرين على عجلة من أمرهم، إمكانية إنهاء إجراءات سفرهم من المنزل أينما كانوا في دبي. ويستفيد من الخدمة جميع المسافرين على رحلات طيران الإمارات أياً تكن درجة سفرهم. وتتيح الخدمة للعملاء إنهاء الإجراءات الأمنية وإجراءات السفر من المنزل أو الفندق أو المكتب، حيث يجري نقل الأمتعة إلى المطار قبيل الرحلة. ويصل أحد موظفي طيران الإمارات إلى الموقع المحدد لقياس وزن الأمتعة ووضع الملصقات عليها بالإضافة إلى إنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، ما يتيح للمسافرين التوجه لإنهاء معاملات الجوازات مباشرة بعد وصولهم إلى المطار. وتتوفر الخدمة مقابل 350 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، ويتم احتساب 35 درهماً لكل حقيبة إضافيةأما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر، تحتوي على 20 كاونتراً وتقع في المبنى رقم 3 في المنطقة 2.

وتوفر الناقلة في صالاتها بمطار دبي الدولي أماكن للعب الأطفال، كما تتيح للعائلات في جميع الدرجات إمكانية الاستفادة من أولوية الصعود إلى الطائرة.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.