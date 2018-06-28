انخفاض أسعار الجازولين والديزل يوليو القادم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تشهد أسعار الغازولين (البنزين) انخفاضاً خلال يوليو القادم، وفق الأسعار التي أعلنتها اليوم شركات التوزيع بالدولة.

ووفقا للتسعيرة الجديدة، التي يبدأ تطبقها الأحد القادم في جميع محطات التوزيع بالدولة متضمنة ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، ينخفض سعر لتر الغازولين 98 (سوبر) إلى 2.56 درهم، فيما يتراجع لتر الغازولين 95 (خصوصي) إلى 2.45 درهم، وسيبلغ سعر لتر الديزل في الشهر المقبل 2.66 درهم .

ويجري تحديد الأسعار الجديدة وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل لشهر يوليو المقبل، مع إضافة التكلفة التشغيلية لشركات التوزيع، وكذلك قيمة الضريبة المضافة البالغة 5 في المئة، علماً أن الاختلاف في أسعار المشتقات يتماشى مع حركة النفط الخام في الأسواق العالمية.