«سيدات أعمال دبي» ينظم ندوة للارتقاء بالمسار المهني

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال دبي أخيراً في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة حول الارتقاء بالمسار المهني وريادة الأعمال من خلال استعراض أحدث تقنيات السير الذاتية والتواصل، وذلك بمشاركة 43 سيدة أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأدارت الندوة كيم بايج، المؤلفة المتخصصة في الكتابة المبدعة ووسائل التخاطب، حيث استعرضت أمام عضوات مجلس سيدات أعمال دبي التقنيات الحديثة والوسائل المتطورة في الكتابة لتحويل الخبرات إلى مستندات فعّالة تدعم أصحابها في الارتقاء بالسلم الوظيفي أو الانتقال إلى مناصب أفضل وأرفع في مؤسسات مهنية أخرى.

وناقشت الندوة موضوعاً مهماً في سوق العمل، وهو كيفية التعبير عن الخبرات التي تمتلكها سيدات الأعمال في سير ذاتية تفتح آفاقاً أوسع للمشاركات، وتعزز صورة وأهمية الأعمال والمشاريع التي تديرها سيدات الأعمال، وبالتالي يحققن ميزة تنافسية لأعمالهن.

وأشارت بايج إلى أن سيدات الأعمال في دبي لهن مكانة بارزة في المجتمع مما يتطلب إبراز جميع الخبرات والمهارات بأسلوب منظم ومتكامل وشامل، مشيرة إلى أن التعبير الكتابي يشكل ركيزة أساسية وأداة استراتيجية في التعبير عن خلفياتهن الشخصية والمهنية أو التعليمية بما يساعدهن في توسيع شبكة تواصل شراكاتهن وتحقيق طموحاتهن في مجال الأعمال.

وأكد مجلس سيدات أعمال دبي أنه يحرص على تزويد عضواته بالمعرفة التي تثري خبراتهن، وتعزز تنافسيتهن وتطبيق خطة متكاملة لغرس المعارف المتنوعة ونشر الخبرات الحديثة بين أعضائه، خصوصاً وأنه يواكب متطلبات التنمية في إمارة دبي فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في دعم هذه المسيرة التنموية.