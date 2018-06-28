الإمارات تعزز التعاون مع كوريا في الطاقة والصناعة

المصدر: سيؤول - البيان

التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها أمس، مع كانغ كيونغ هوا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية.

وذلك خلال زيارة يقوم بها إلى سيؤول تهدف إلى توثيق العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا واستكشاف فرص النمو في أسواق قطاع الطاقة. ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات قيادة الإمارات إلى حكومة كوريا وشعبها.

وأشاد بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين والتي تمتد لما يقرب من 40 عاماً، مؤكداً حرص الدولة على تقويتها. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، لا سيما في قطاع الطاقة.

اجتماعات

كما اجتمع معاليه خلال زيارته مع إم جونغ سوك، كبير مستشاري الرئيس الكوري وعدد من قادة كبريات الشركات والمؤسسات الصناعية الكورية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا والأعمال الهندسية من ضمنهم:

جين سو هو، رئيس مؤسسة «جي اس كالتكس»، وشين دونج بن، الرئيس التنفيذي لشركة «لوت كيميكال»، وشي تاي وون، رئيس شركة «أس كي إنوفيشين»، وكيم جون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أس كي إنوفيشين»، وكيم جونج راي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الكورية، وسونج آن شوي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ الهندسية.

وقال الجابر: «تأتي الزيارة تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ ومد جسور التعاون المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم.

كما وتعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الإمارات وأدنوك للشراكة طويلة الأمد مع كوريا الجنوبية، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد والطاقة التي ساهمت في تعميق العلاقات بين البلدين وزيادة فرص الشراكات والاستثمارات التي تساهم في تحقيق علاقات اقتصادية مستدامة».

وأكد أن أدنوك مُستمرة في القيام بدورها كمورد موثوق للنفط والغاز والمنتجات المكررة إلى كوريا الجنوبية، ونحن نطمح إلى توطيد أواصر هذا التعاون طويل الأمد في سعينا لتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي وتعزيز تواجدنا في الأسواق الخارجية من خلال توسعة أعمال الشركة في مجال التكرير والبتروكيماويات على المستوى الدولي.

استراتيجية

وعرض معاليه خلال المناقشات استراتيجية أدنوك الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات ومختلف الفرص التي ستوفرها للاستثمارات والشراكات.

وكانت أدنوك قد أعلنت في مايو الماضي عن خططها للاستفادة من ديناميكيات تطور أسواق الطاقة ونمو الطلب العالمي على المنتجات المكررة والبتروكيماويات عالية القيمة من خلال تعزيز مرونة وتنويع الأعمال، وتحقيق أقصى قيمة وعائد اقتصادي من كل برميل نفط يتم إنتاجه.

وخلق قيمة محلية مضافة بما يسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وضمان قدرة الشركة على المنافسة والريادة في عصر الطاقة الجديد. كما بحث معاليه فرص إبرام الشراكات في كوريا الجنوبية، لا سيما في قطاعات التكرير والبتروكيماويات وزيوت التشحيم.

تطور

شهد العام 2018 تطوراً كبيراً في العلاقات بين أدنوك وقطاع النفط والغاز في كوريا الجنوبية، حيث قامت الشركة في مارس الماضي بإرساء عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات على شركة «سامسونغ الهندسية» بقيمة تقديرية بنحو 3.5 مليارات دولار في إطار خططها الرامية إلى بناء أكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم في مركز الرويس الصناعي.