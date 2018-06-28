«إعمار للضيافة» تدخل سوق أفريقيا جنوب الصحراء عبر بوابة توغو

المصدر: دبي- عمرو عادل

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي، توسعة نطاق أعمالها إلى أفريقيا جنوب الصحراء عبر شراكة مع مجموعة «كاليان» في توغو لتشغيل فندق «العنوان 2 فيفرير لومي توغو»، أطول مبنى في البلاد.

وسيبدأ الفندق الذي تأسس عام 1980 باستقبال زواره قريباً تحت مظلة علامته التجارية الجديدة «العنوان للفنادق والمنتجعات»، ويضم 256 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 64 شقة فندقية ومجموعة من المطاعم ومرافق الاجتماعات والخدمات وغيرها. وتشغل العلامة التجارية حالياً 6 فنادق تحظى باهتمام وإقبال كبيرين من الضيوف الأفريقيين في دبي.

تعزيز

وقال أتيغبي ياوفي إيهو وزير الصناعة والسياحة في توغو، إن الشراكة إضافة نوعية لبلاده، حيث تساهم في تعزيز قطاع السياحة الآخذ في النمو، مؤكداً أن الحكومة ستقدم كل الدعم لمجموعة إعمار للضيافة فيما تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع السياحي خلال الفترة القادمة.

توسّع

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة» إن توغو بلد يتمتع بمعدلات نمو إيجابية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان هو الأول في توسّع المجموعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وسادس الوجهات العالمية لـ«العنوان» التي تعمل حالياً على مشاريع فندقية في السعودية ومصر والبحرين وتركيا والمالديف.

وأضاف إنه من المقرر أن تتولى «العنوان للفنادق والمنتجعات» التابعة لمجموعة «إعمار للضيافة» مسؤوليات إدارة الفندق المتوقع إعادة افتتاحه مع العلامة الجديدة خلال الفترة بين أسبوع وشهر من الآن، لافتاً إلى أن مدة العقد تصل لمدة 15 سنة قابلة للتمديد مستقبلاً.

وأكد على أن المجموعة لديها حضور قوي في دبي وتوسع مستمر في أسواق عالمية مثل السعودية والبحرين ومصر وتركيا والمالديف، فيما تمتلك 3 علامات تجارية تشمل «العنوان للفنادق والمنتجعات»، و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، و«روف للفنادق».

وأضاف أن «إعمار للضيافة» تشغل حالياً 13 فندقاً في الإمارات موزعة بين دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، فيما يصل عدد الفنادق قيد التطوير في الإمارات والأسواق العالمية إلى 39 فندقاً. وقال إن المجموعة تتطلع إلى دخول أسواق جديدة مثل الصين والهند، كما تخطط إلى تشغيل فنادق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء التي تعتبر من الأسواق الواعدة التي تحفل بفرص نمو كبيرة.

دعم

وأوضح أن حركة السياحة في دبي تلقت دعماً من نمو أعداد السياح الصينيين بنسبة 60% والروس 100%، منذ بدأت الإمارات منح تأشيرات لدى الوصول لمواطني الدولتين، مضيفاً إن هناك بعض التحديات في الأمد القصير، ولكن تتوافر طفرة قياسية على المدى الطويل بالتزامن مع استضافة دبي معرض «إكسبو 2020» والمتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر.

ومن جهته قال آشوك غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «كاليان لمشاريع الضيافة توغو إس إيه يو» ومؤسس مجموعة «كاليان» التي تمتلك الفندق: يمثل «العنوان2 فيفرير لومي توغو» إضافة إلى محفظة استثماراتنا العقارية والفندقية في توغو.

وتتضمن قائمة المشاريع المستقبلية من «العنوان للفنادق والمنتجعات» في الأسواق العالمية «العنوان مكة - جبل عمر» في السعودية، «العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا» و«العنوان منتجع شاطئ مراسي» في مصر، «العنوان إسطنبول» و«العنوان رزيدنسز إعمار سكوير إسطنبول» في تركيا، «العنوان مراسي البحرين»، و«العنوان ماديفار والمالديف منتجع وسبا» في المالديف.

ولدى المجموعة حالياً 13 فندقاً ووجهة للشقق الفندقية قيد التشغيل في دبي تحت مظلة ثلاث علامات تجارية: «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات» و«روف للفنادق».