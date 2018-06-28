غرفة الفجيرة تعلن تنظيم أول معرض لمعدات الصيد والقوارب

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

تنظم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة معرض معدات الصيد والقوارب الأول من نوعه بالإمارة بالتعاون مع نادي الفجيرة للرياضات البحرية، بين 31 أكتوبر و3 نوفمبر في مركز الفجيرة للمعارض.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس في مقر الغرفة بحضور خالد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة، ومحمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وخليفة الكندي رئيس لجنة المعارض واللجنة المنظمة للمعرض.

وأشار الكندي أن إمارة الفجيرة تزخر بعدد كبير من العاملين في مهنة الصيد بأعداد تصل إلى أكثر من 6 آلاف صياد، منهم 736 إماراتياً مع 851 قارب صيد. بلغت كميات الأسماك حوالي 11755 طناً العام الماضي.

وقال خالد الجاسم إن المعارض تعتبر فرصة جيدة للقطاع الخاص لتفعيل دوره ليكون المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية في الدولة لذلك تولي غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اهتمامها بقطاع المعارض.

وأوضح سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة مدير مركز الفجيرة للمعارض بالوكالة أنه تم إطلاق موقع إلكتروني خاص للمعرض .

وأعلن أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية إطلاق بطولة عالمية لصيد الأسماك بالتزامن مع المعرض.