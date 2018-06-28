طيران الإمارات تنظم يومين لتوظيف مضيفين من لبنان

المصدر: دبي - البيان

تنظم «طيران الإمارات» يومين مفتوحين لاستقطاب مزيد من والشبان والشابات اللبنانيين للعمل مضيفين جويين. تأتي الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.

وسوف يلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال «اليومين المفتوحين» اللذين تعتزم الناقلة تنظيمهما، الأول يوم 3 يونيو اعتباراً من الثامنة صباحاً في فندق «برج أو بيه في جونيه»، والثاني يوم 6 يونيو اعتباراً من الثامنة صباحاً في فندق «موفنبيك» في بيروت.

يتضمن اليومان المفتوحان عروضاً إيضاحية يقدمها مسؤولو التوظيف للحضور وعمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية. وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية، وينتقل المرشحون بعدئذ للمقر الرئيس لطيران الإمارات.

حيث ستتاح لهم فرصة الإقامة بدبي، وسيلتحق المرشحون بفريق الخدمات الجوية في طيران الإمارات، الذي يضم عاملين من نحو 135 جنسية، بعد أن يتم تدريبهم وفق المعايير الرفيعة للخدمات الجوية التي تعتمدها الناقلة.

وتسير الناقلة حالياً 3 رحلات يومياً بين دبي وبيروت، ويعمل لديها أكثر من 20 ألف مضيف جوي، وتشغل أسطولاً حديثاً من 269 طائرة «إيرباص» و«بوينغ» وطلبيات مؤكدة لشراء 260 طائرة ستنضم للخدمة تباعاً. وتخدم 159 محطة في 85 دولة.

رواتب مجزية

يحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على رواتب مجزية غير خاضعة للضرائب ومزايا جيدة وظروف عمل ممتازة، وسكن حديث مفروش وتغطية طبية كاملة وإجازة سنوية 30 يوماً مع تذكرة سنوية إلى بلد الموظف. ويمكن لمضيفي طيران الإمارات الاستفادة من ميزة الحصول على تذاكر مخفضة بأسعار رمزية على رحلات الناقلة وغيرها من شركات الخطوط الجوية العالمية، ما يفتح أمامهم باباً مثيراً للسفر والتجوال حول العالم.