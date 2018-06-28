«إينوك» توسّع عمليات تزويد وقود الطائرات في نيجيريا

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «إينوك» وشركة «رافن إينرجي» اتفاقية الخدمات الفنية والتسويقية لقطاع الطيران، تهدف إلى دعم عمليات تزويد وقود الطائرات التي تزاولها المجموعة في نيجيريا.

وتعدّ «رافن إينرجي» إحدى شركات مجموعة «رافين ريسورسز» الدولية التي تزاول نشاطها عبر محفظة متنوعة من العمليات التجارية في قطاعات مختلفة تشمل النفط والغاز والتجارة وإدارة المخاطر واستشارات الموارد البشرية ومحطات توليد الطاقة المستقلة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نورّد اليوم ما يزيد على 2.8 مليون جالون من وقود الطائرات يومياً إلى مجموعة واسعة من العملاء في الإمارات والعالم.

وعلاوة على ذلك، بادرنا إلى توطيد علاقات التعاون والشراكات الناجحة، ومنها شراكتنا الجديدة التي نفخر بها مع رافين لخدمات الطيران، ونتطلع قدماً لمواصلة استكشاف الفرص المستقبلية لتعزيز قدراتنا في مجال تزويد وقود الطائرات وتوسيع إمكاناتنا في السوق الأفريقية».

من جانبه، قال أديني ماكانجولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «رافين ريسورسز»، إن الدخول بشراكة استراتيجية مع شركة رائدة عالمياً في هذا القطاع بحجم «إينوك»، يمثّل تقدّماً كبيراً لمجموعة «رافين»، وهو ما يسهم في تقوية البنى التحتية المتوفرة محلياً وتحقيق المزيد من التوفير في النفقات وتعزيز الإنتاجية من خلال خفض زمن تزويد الطائرات بالوقود.

يُذكر أن «إينوك» ومنذ العام 1995، تعاونت مع شركات النفط المحلية في المطارات العالمية لتزويد وقود الطائرات لعملائها، كما حققت المجموعة نمواً مستقراً في حجم المبيعات العالمية، إذ تجاوزت مبيعاتها 60 مليون جالون أميركي سنوياً إلى عملائها خارج الإمارات.

وتزود «إينوك» 150 مطاراً في 24 دولة بوقود الطائرات، كما تقدّم الخدمات الفنية وخدمات تأمين الطائرات بهدف الارتقاء بمستويات القيمة للعملاء. وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، رسّخت «إينوك» حضورها القوي في قطاع خدمات الطيران عالميا، وهو ما تجلى بوضوح في نمو شبكتها 70%، إذ باتت تزوّد 80 عميلاً بوقود الطائرات في مطارات الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.