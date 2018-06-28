خلدون المبارك: أبوظبي تستهدف تخفيض مساهمة النفط إلى 35 % في الاقتصاد

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قال خلدون المبارك، رئيس تنفيذي شركة مبادلة للاستثمار، إن أبوظبي تهدف إلى أن تكون مساهمة النفط والغاز في اقتصاد الإمارات أقل من 35% في السنوات المقبلة.

وأضاف المبارك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أن الإمارات لديها عدد سكان يبلغ 10 ملايين نسمة، ولديها ثروة كبيرة من النفط والغاز. وأكد أنه يتعين على الإمارات تعظيم الاستفادة من هذه الثروة، لكن في نفس الوقت بناء استراتيجية تنويع اقتصادي للمستقبل.

وأشار إلى أن النفط والغاز كان يمثل منذ عدة سنوات نسبة تتراوح بين 70 و80% من اقتصاد البلاد، لكننا نسعى إلى تغيير هذه النسبة من خلال جهود تنويع المصادر والموارد الاقتصادية.