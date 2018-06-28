أبوظبي تطلق نظام إصدار التراخيص عبر «تم»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية نظام «إصدار الترخيص الاقتصادي» على مستوى إمارة أبوظبي عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تـم»، وذلك في إطار مبادرات تسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية.

وتختصر المنظومة الجديدة 8 خطوات يقوم بها المتعامل في 7 جهات حكومية إلى خطوة واحدة تمكّنه من مزاولة أعماله الاقتصادية دون زيارة أي مركز حكومي، ويتم إنجازها في صفحة واحدة على الموقع الإلكتروني خلال 10 دقائق فقط بشكل آلي.

مبادرات

وقال سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن إطلاق رحلة إصدار التراخيص الاقتصادية عبر منظومة «تم» يأتي في إطار حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي تعكف الدائرة على تنفيذها خلال العام الجاري بتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وذلك ضمن الحزمة الاقتصادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح أنه بفضل جهود مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة ارتفعت نسبة الترخيص الفوري للأنشطة الاقتصادية في أبوظبي خلال شهر واحد فقط من 70.8% إلى 91% من المجموع الكلي للأنشطة الاقتصادية التي يتم ترخيصها في الإمارة.

تعاون

وقالت روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إنه بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، نجحت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية خلال فترة لم تتعدَّ الشهر الواحد عبر منظومة «تـم» المتكاملة في إحراز نقلة نوعية عالمية في نظام خدمات ترخيص الأنشطة الاقتصادية على مستوى إمارة أبوظبي.

تسجيل

وقال محمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، خلال مؤتمر صحفي أمس بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن رحلة المستثمر من خلال منظومة «تم» تقتصر على إصدار ترخيص اقتصادي لنشاطه الاستثماري، على التسجيل بنظام الدخول الذكي الخاص بموقع دائرة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن المستثمر عليه أن يقوم باختيار باقة «تـم» التي ستمكنه من الاستعانة بمحرك البحث الآلي لحجز الاسم التجاري، وإدخال تفاصيل الشركة ومعلومات الشركاء وإصدار عقد التأسيس ودفع رسوم حجز الاسم التجاري والحصول على الموافقة المبدئية للأفراد، تمهيداً لاستلام الإشعار بالموافقات المطلوبة ودفع جميع الرسوم المستحقة للحصول على الرخصة، دون الحاجة لزيارة أي مركز خدمة حكومي.

وأوضح أن المستثمر سيتمكن من خلال المنظومة من ترخيص 90% من الأنشطة الاقتصادية بشكل فوري دون الحاجة للرجوع إلى الجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات المطلوبة منها، منوهاً إلى أن المنظومة الجديدة تمكّن من إنهاء جميع معاملاته الحكومية المتعلّقة بإصدار الترخيص الاقتصادي، وذلك بعد إتمامه عملية تأجير محله التجاري وتوثيق العقد لدى المكتب العقاري.

رخصة

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة بهيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «إن منظومة «تـم» تمكّن المستثمر من استلام الرخصة إلكترونياً، وتضم رقم الرخصة ورقم عضوية الغرفة التجارية، إضافة إلى عقد التأسيس للأشكال القانونية ذات العلاقة، وإيصال الرسوم، فضلاً عن شهادة استيفاء اشتراطات الدفاع المدني.

ورقم المنشأة في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب». وأضاف: «تعتبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تـم» الأولى من نوعها في المنطقة، حيث تهدف إلى تحقيق تحوّل جذري في تقديم الجيل الجديد من الخدمات الحكومية، بمفهوم الرحلات المتكاملة».