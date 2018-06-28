«فلاي دبي» تبدأ رحلاتها إلى سالونيك اليونانية

المصدر: دبي - البيان

بدأت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى مدينة سالونيك اليونانية، والتي ستخدمها بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة من دبي.

وانطلقت رحلة فلاي دبي من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي لتهبط في مطار مقدونيا بمدينة سالونيك، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية.

رافق الرحلة وفد فلاي دبي برئاسة جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية، وكان في استقبال الرحلة القائم بأعمال سفارة الدولة في اليونان خالد القايدي وجورج فيلوس المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة فرابورت غريس مانجمنت التي تدير مطار سالونيك.

فرص

وقال جيهون ايفندي في مؤتمر صحافي: «باعتبارنا أول ناقلة تشغل رحلات مباشرة إلى مدينة سالونيك، نحن سعداء بالفرص الجديدة التي سيوفرها افتتاح هذا الخط الجديد لقطاعات التجارة والسياحة بين الإمارات واليونان»، وأضاف: «بما أن أكثر من 70٪ من شبكة وجهاتنا لم تكن ترتبط برحلات طيران في السابق، فقد بقينا ملتزمين بالرؤية الموضوعة لنا لتسهيل حركة وحرية تدفق التجارة والسياحة وتعزيز الرحلات الجوية».

وأضاف: «سالونيك إحدى الوجهات السياحية المهمة ومع بدء رحلاتنا إليها نتوقع جذب المزيد من المسافرين إلى هذه المدينة مستفيدين من خدمات فلاي دبي».

وستشغل فلاي دبي هذه الرحلة بالشراكة مع طيران الإمارات وهي الشراكة التي تتيح الفرصة لمسافري كلتا الشركتين للسفر من دبي إلى مئات الوجهات حول العالم.

وجهات

وقال تيري أوكوك، نائب الرئيس للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «شراكتنا مع فلاي دبي تتيح للمسافرين في سالونيك والمنطقة المحيطة بها سهولة الوصول إلى الوجهات عبر شبكة طيران الإمارات وخاصة مدن أستراليا وتايلند والصين وجميعها تعد وجهات شعبية للمسافرين من المنطقة. نتوقع أن يسهم افتتاح الوجهة الجديدة في زيادة أعداد الزوار للمنطقة من أسواق حيوية مثل ملبورن وسيدني، إضافة إلى أسواق الصين واليابان».

بدوره، قال ألكسندر زاينل، الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت يونان التي تدير مطار سالونيك: «نرحب ببدء رحلات فلاي دبي على مدار السنة من دبي إلى سالونيك. كان التزامنا تجاه المجتمعات المحلية في اليونان دائمًا توفير المزيد من الرحلات الجوية والخدمات الجديدة التي تربط هذا البلد الجميل ببقية العالم. المزيد من خيارات السفر والمزيد من الرحلات سيؤدي إلى المزيد من الركاب ويساعد في تعزيز حركة السياحة اليونانية».

ومع بدء الرحلات إلى كاتانيا الإيطالية ودوبروفنيك في كرواتيا وكراكوف في بولندا وانطلاق رحلات الناقلة إلى هلسنكي في أكتوبر المقبل، ترتفع وجهات فلاي دبي في القارة الأوروبية إلى 27 وجهة.