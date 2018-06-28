دبي تستحدث «المطار الكوني» الأول عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، تطوير مبادرتي «المطار الكوني»، و«صمِّم تجربة سفرك»، اللتين تسعى من خلالهما المؤسسة إلى المشاركة في تطوير مفهوم السفر، وإكساب تجربة المسافرين أبعاداً غير مسبوقة على مستوى العالم.

وتأتي هاتان المبادرتان، في إطار المشاريع التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة «دبي X 10»، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، فبراير الماضي، وقد بلغ عدد تلك المشاريع، 26 مشروعاً، قدمتهم 24 جهة حكومية في دبي.

وتهدف مبادرة «المطار الكوني»، إلى تطوير مخطط متكامل لمطار مُخصص للسفر الفضائي، بما يدعم جهود وطموحات دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، في حين تهدف المبادرة الثانية «صمم تجربة سفرك»، إلى تزويد الطائرات بمقصورات مخصصة لممارسة الأعمال، وأخرى للترفيه، سعياً لتوسيع دائرة الخيارات المتاحة للمسافرين خلال رحلاتهم.

وتعمل مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، حالياً، على تطوير خطة العمل الخاصة بمبادرة «صمم تجربة سفرك»، وفق الإطار الزمني المستهدف، وصياغة أطر التعاون والشراكة مع مجموعة كبيرة من الأطراف، تشمل مختلف تخصصات قطاع الطيران داخل الدولة.

بالإضافة إلى الشركات والمنظمات والوكالات الدولية، مثل منظمة الطيران المدني الدولي، بينما تقوم المؤسسة في ما يتعلق بمبادرة «المطار الكوني»، بعقد شراكات مع جهات عدة، في مقدمها وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، واللجنة العليا للتشريعات.

وقال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: مع التطور الكبير في قطاع الطيران، وما واكبه من ظهور لمفاهيم جديدة مثل السفر عبر الفضاء، أصبح من الضروري تطوير إمكانات المطارات الحالية وتعزيز قدراتها على التعامل مع هذه المستجدات بطريقة متكاملة.

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