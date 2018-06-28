889 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 889 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 157 مبايعة بقيمة 263 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 89 مليون درهم و133 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 174 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم.