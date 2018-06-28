بدء تسليم وحدات «بولغري ريزيدنسز دبي» السكنية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مِراس» و«بولغري» عن بدء تسليم الوحدات السكنية في مجمّع «بولغري ريزيدنسز دبي»، الواقع ضمن أكثر المناطق السكنية تميزاً في دبي، والذي يتيح لمالكي المنازل والمقيمين فرصة استثنائية للتمتع بتجربة لا تضاهى تميز أسلوب «بولغري».

تمتد الوحدات السكنية الجديدة على مساحة 1.7 مليون قدم مربعة في مجمّع «بولغري ريزورت آند ريزيدنسز دبي»، المحيط بمرسى «بولغري مارينا» الحصري، وتتميز بإطلالاتها الأخاذة على أفق دبي المذهل، كما تضم أول «نادي بولغري لليخوت»، لتحاكي بذلك أجواء منطقة الريفييرا الإيطالية الساحرة، والشهيرة بتألقها وطبيعتها الخلابة.

وكجزء من مشروع «بولغري ريزورت آند ريزيدنسز دبي» يرسي مجمّع «بولغري ريزيدنسز» معياراً جديداً ولافتاً لأسلوب الحياة العصرية ولأماكن العيش الفاخرة.

ومع تشكيلة واسعة من وسائل الرفاهية والخدمات، تجمع هذه الوحدات السكنية بين الراحة في الإقامة، وفخامة أسلوب الحياة. ومع البدء بتسليم الوحدات السكنية الجديدة، تؤكد «مِراس» التزامها بتقديم مشروعات عالية الجودة تثري نمط الحياة والإقامة في دبي. وستتولى «فنادق ومنتجعات بولغري» المجاورة إدارة «بولغري ريزيدنسز» الذي صممته الشركة الإيطالية الشهيرة «أنطونيو شيتيريو باتريسيا فييل».

حيث سيحظى المقيمون بخدمة فندقية مبتكرة حسب الطلب، تشمل التدبير المنزلي، والتموين، وخدمات الكونسيرج، والتسوق الشخصي، وخدمة البواب على مدار الساعة، كما تم تزويد المجمّع بمركز خاص للياقة البدنية وحوض سباحة وغرفة بخار مخصصة لراحة المقيمين.

وقال بيب لوزانو، المدير العام للمنتجع: يسرنا أن نرحب بأوائل المقيمين في مجمع بولغري السكني على الجزيرة، لقد أنجزنا كل التحضيرات اللازمة لاستقبالهم في منتجع «بولغري ريزورت دبي» لنمنحهم تجربة فريدة تتميز بالراحة التامة تلبي كامل احتياجاتهم. وتضم الجزيرة 168 شقة سكنية تتراوح مساحاتها بين غرفة واحدة و3 غرف، بالإضافة إلى 6 وحدات بنتهاوس تضم 4 غرف، و15 وفيلا تضم ما بين 3 إلى 6 غرف.

ويعبر مجمّع «بولغري» السكني عن القيم الأصيلة لعلامة «بولغري» التجارية، وهي التصميم العصري والحرفية العالية التي تراعي أدق التفاصيل الفنية. ومن أهم الملامح التي تميز «بولغري ريزيدنسز»، الجودة الفائقة في التصميمات الداخلية، التي نفذت باستخدام المواد الطبيعية الأصلية، ومنها الخشب الخفيف.

والحجر الرملي الذهبي، وأحجار الجير والحرير. وتمتد الشرفات الخارجية الخشبية على طول الواجهات التي تتخللها أبواب زجاجية منزلقة كبيرة، لتقدم مشهداً رائعاً للتقاطعات البصرية والمساحات المتداخلة، في حين توفر التصميمات الداخلية لغرف المعيشة الواسعة ذات الشرفات المظللة، إطلالات مذهلة على مياه البحر وأفق مدينة دبي الرائع.