محمد بن غاطي: قانون الإيجارات يعزز مكانة دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»، على أهمية مسودة قانون الإيجارات التي رفعتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى السلطات العليا في الإمارة.

وقال بن غاطي إن قانون الإيجارات المرتقب سيرفع من مستوى شفافية التعاملات العقارية، مما سيمكن من ضمان حقوق أطراف العلاقات التعاقدية وتحقيق مزيد من الاستقرار في سوق دبي العقاري.

وأضاف بن غاطي: سيمكن قانون الإيجارات المرتقب من تحسين جودة الخدمات في سوق دبي للإيجارات، بحيث سيتم تقديم خدمات آمنة وسريعة وشفافة مدعومة بتقنيات متطورة وعصرية. بتوجيهات من حكومة وقيادة دبي الرشيدة.

وبفضل جهود وإجراءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهد سوق دبي العقاري تطورات ترسخ مبادئ الوضوح والشفافية، مما يعزز مكانة دبي كواحدة من أفضل الأسواق العقارية في العالم. واختتم بن غاطي قائلاً: تضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تطور ونضج القطاع دبي العقاري بشكل مستمر.