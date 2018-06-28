«غراندويلد» تبرز «صنع في الإمارات» بمعرض عالمي

المصدر: دبي ـ البيان

تشارك جراندويلد لبناء السفن، مصنع بناء السفن الإماراتي في معرض قوارب القطر والإنقاذ والخدمات البحرية 2018 والذي ينعقد حالياً في مدينة مرسيليا بفرنسا.

وتركز الشركة خلال المعرض على إبراز علامة «صنع في الإمارات» واستعراض قدراتها التصنيعية بشكل عام، مع التركيز على إمكاناتها المتميزة في مجال صيانة قوارب القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

وتمثل هذه الدورة من المعرض حدثاً مميزاً إذ توافق الذكرى الخمسين لانطلاق المعرض والمؤتمر الأكبر من نوعه في العالم. ويشهد الحدث حضوراً كبيراً. وقال المهندس جمال العبكي، المدير العام لشركة جراندويلد: نفخر أننا نتخذ من الإمارات مقراً لممارسة أعمالنا، وهذا الأمر ساعدنا في أن نطور أداءنا التصنيعي ليكون بين الأكفأ والأسرع من نوعه على مستوى المنطقة.

ويأتي ذلك كله كثمرة لمناخ ممارسة الأعمال المتميز الذي توفره الدولة ومنظومة تشريعاتها القانونية والإجرائية. وبالتالي فإن كبار ملّاك السفن في العالم بدؤوا بالتوجه إلى اختيارنا لتصنيع قواربهم وإجراء خدمات الصيانة لها، لأنهم يلمسون الجدوى التجارية لخدماتنا والقيمة المضافة بجودتها النوعية مقارنة بالأماكن الأخرى في العالم.

وأضاف: علاوة على المزايا التنافسية التي توفرها لنا الإمارات وبيئة عملها الصناعية، فإن وجودنا ضمن مدينة دبي الملاحية أعطانا مزايا تنافسية إضافية، لأنها تمثل مجتمعاً بحرياً متكاملاً يضم العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد استفدنا من كل هذه الإمكانات.