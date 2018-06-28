بحث فرص التعاون بين غرفتي الشارقة و«أرفورت» الألمانية

المصدر: الشارقة ـ البيان

بحث وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة «ارفورت» في مقاطعة تورينغن في ألمانيا، مجالات التعاون وفرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري وآفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ونظيره في «ارفورت».

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد غرفة الشارقة أمس إلى ألمانيا تلبية لدعوة رسمية من غرفة «ارفورت»، حيث التقت رغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، بالدكتورة كورنيليا ليرش نائب رئيس غرفة «ارفورت».

وقالت تريم إن غرفة الشارقة تنظر إلى اللقاء كفرصة متجددة وخطوة إيجابية لتبادل الرؤى وبحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة، والاطلاع على المشهد الاقتصادي في الشارقة و«ارفورت» في ضوء النمو الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا خلال السنوات الماضية، وبناء جسور للتواصل الحضاري والشراكات وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، بما يُسهم في دفع مسيرة نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية - الألمانية إلى المستويات المنشودة.