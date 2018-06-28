تخفيضات 80% في 20 مركز تسوق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إطلاق حملة «اكتشف المفاجأة» للتسوق المربح ضمن فعاليات نسخة هذا العام من «موسم صيف أبوظبي». وتنطلق الحملة غداً وحتى السبت 18 أغسطس، وتتيح للزوار والمقيمين التسوق والفوز بجوائز قيّمة في مراكز التسوق المشاركة والحصول على تخفيضات تصل إلى 80% في 20 مركز تسوق.

وتتضمن حملة «اكتشف المفاجأة» سحوبات على جوائز قيّمة، من بينها سيارة نيسان بترول مقدمة من المسعود للسيارات. ويمكن للمتسوقين المشاركة في هذه العروض في 20 مركز تسوق على مستوى أبوظبي هي: مارينا مول، والخالدية مول، وديرفيلدز، ودلما مول، وبوابة الشرق مول، والوحدة مول، وهيلي مول، والمركز التجاري العالمي، وياس مول، والراحة مول، وسيتي مول، والعين مول.

ومشرف مول، ومزيد مول، ومركز مدينة زايد، وبوادي مول، وبراري مول، والرويس مول، والفوعة مول، والجيمي مول. بالإضافة إلى فعاليات وأحداث ترفيهية متنوعة تتضمن عروض أداء وموسيقى.

ويمكن للمتسوقين مع كل 250 درهماً ينفقونها التسجيل رقمياً للحصول على فرصة ربح جوائز فورية، تتضمن عشاءً فاخراً بأرقى المطاعم ودخول سحب الجائزة الكبرى. وما إن يتم التسجيل على المنصة على الإنترنت، يمكن للمتسوقين الحصول على جائزتهم أو المحاولة من جديد. ومع كل 250 درهماً ينفقها المتسوق في مراكز التسوق المشاركة تتوفر له فرصة إضافية له للفوز بجوائز صيف أبوظبي. كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً، تجربة حظهم لربح جوائز فورية من خلال المشاركة في لعبة الجوائز الموجودة في مراكز التسوق المشاركة.

والمتسوقون الذين ينفقون 1000 درهم، يمكنهم التوجه إلى منصة «اكتشف المفاجأة» في المراكز التجارية للمشاركة في لعبة عجلة الحظ التي تتيح لهم إمكانية اكتشاف المفاجأة، والتي تتضمن جوائز منها باقات العطلات وزيارة المواقع الترفيهية، والمطاعم، والفعاليات، والأزياء، ومنتجات التجميل، والذهب، والإلكترونيات.

وستتنقل عجلة الحظ بين ثمانية مراكز تسوق مشاركة في هذا الموسم خلال عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، وهي: مارينا مول (29 و30 يونيو)، والخالدية مول (6 و7 يوليو)، وديرفيلدز (13 و14 يوليو)، ودلما مول (20 و21 يوليو)، وبوابة الشرق مول (27 و28 يوليو)، والوحدة مول (3 و4 أغسطس)، وهيلي مول (10 و11 أغسطس)، ومول مركز التجارة العالمي (17 و18 أغسطس).

جوائز كبرى

بالتعاون مع «المسعود للسيارات» يقدم موسم صيف أبوظبي جوائزه الكبرى، وهي عبارة عن سيارة نيسان بترول طراز أس إي V6 خلال أول ثلاثة أسابيع من السحب، وطراز «تيتانيوم» خلال الأسبوع الأخير من السحب على الجائزة الكبرى، وتتوفر صناديق السحب عند مكاتب المعلومات الخاصة بكل مركز تسوق مشارك. وتقام السحوبات عند الساعة السادسة مساءً في كل من: الخالدية مول يوم 7 يوليو، وفي دلما مول يوم 21 يوليو، والوحدة مول يوم 4 أغسطس، ومول مركز التجارة العالمي يوم 18 أغسطس.