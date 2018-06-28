«فوربس» تشيد بخفض رسوم مركز دبي التجاري العالمي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أشادت مجلة «فوربس» بقرار مركز دبي التجاري العالمي الذي خفض رسوم التأسيس والترخيص للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطته والتي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية بنسبة تصل إلى 70%، في خطوة لتحفيز قطاع الأعمال وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.

وستشهد رسوم الخدمات المتعلقة بالهجرة تخفيضاً يتراوح بين 40 إلى 50%، حسب نوع وحجم العمليات التشغيلية للأعمال التجارية بحسب الإعلان. وقال المركز إنه يأمل أن تدعم تلك الخطوة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 7.4 مليارات دولار في 2017 بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام السابق له.

وتهدف حكومة الإمارات إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 80% من اقتصاد الإمارات بحلول 2021.

ويبلغ نصيب القطاع حالياً 70% وفق ما قالته المجلة. وستفيد هذه الخطوة الشركات الكبيرة، التي تتطلع إلى إنشاء مقارّها في دبي التي تعتبر أكبر مركز التجاري في منطقة الشرق الأوسط، وستساعد أيضاً الشركات القائمة على إنفاق مبالغ أقل عند ممارسة الأعمال.