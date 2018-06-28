«سايج» تطلق نظاماً متطوراً لإدارة الموارد البشرية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «سايج» لحلول إدارة الأعمال السحابية نظاماً متطوراً للشركات يوفر حلاً متكاملاً وقابلاً للتخصيص للموارد البشرية وكشوفات الرواتب، وهو مصمم ليساعد في تسهيل العمليات الإدارية وتحسين الأداء.

ويوفر هذا البرنامج للشركات الأدوات اللازمة لبناء أقسام فعالة للموارد البشرية ورقمنة عملياتها. وعرضت «سايج» الحلّ الجديد أمام حشد من العملاء وممثلي وسائل الإعلام، ضمن فعالية بدبي سلطت خلالها الضوء على مزايا الحلّ الجديد التي تتيح إمكانية الخدمة الذاتية للموظفين، وتوفر أدوات قوية لإعداد التقارير وكشوفات الرواتب، فضلاً عن الأمان والخصوصية الفائقة. وقال منصور سروار، المدير الإقليمي للخدمات الفنية وخدمات ما قبل البيع في سايج الشرق الأوسط: يقوم البرنامج بتوحيد بيانات الموارد البشرية والمالية، بما يسهم في توفير رؤية أكثر وضوحاً في إدارة الأعمال ورفع الإنتاجية والحد من الخطأ البشري.