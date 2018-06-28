دراسة تؤكد أهمية تطوير الاتصال الإعلامي للشركات العائلية

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت نتائج دراسة تحليلية أجرتها شركة الاتصالات الإعلامية الدولية «ليدار» عن ضرورة قيام التكتلات والشركات العائلية الإماراتية بتبني نهج أكثر استراتيجية فيما يتعلق بأنشطة الاتصال الإعلامي وربطها بأهداف الاستدامة. وترى «ليدار» في أنشطة التواصل الإعلامي المرتبط بالطموحات وخطط العمل ذات الصلة بالاستدامة، فرصة رئيسية كبرى، وأن عدداً قليلاً جداً من الشركات في المنطقة يتخذ موقفاً واضحاً مع جدول أعمال مُعلن فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال جورج كوتسوليوس، المدير التنفيذي لمكتب شركة «ليدار» في الإمارات: « يتضح من التحليل ، أن الاستدامة هو موضوع يتم في العادة مناقشته على المستوى الداخلي، ومع ذلك، فإن تحليلنا لـ21 شركة عائلية إماراتية من أكبر أرباب العمل الرئيسيين والمحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات يظهر أن أنشطة الاتصال الإعلامي الخارجية الخاصة بتلك الشركات لا تزال تحتاج لفعل الكثير لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وأضاف:«تتزايد أهمية المواطنة المؤسساتية بشكل مُطرد في الأسواق العالمية، وسواء كان نشاطك التجاري هو تمثيل العديد من العلامات التجارية الدولية، أو امتلاك علامة تجارية دولية مميزة، عليك أن تكون واضحاً بشأن هويتك ولماذا ينبغي أن يهتم بك الناس».