137 مليون درهم إيرادات فنادق الفجيرة بالربع الأول

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف التقرير الربع سنوي الصادر من مركز الفجيرة للإحصاء لمؤشرات المنشآت الفندقية في الفجيرة، أن إيرادات المنشآت الفندقية بلغت 137 مليون درهم في الربع الأول 2018، مقابل 126 مليون درهم في الربع الأول 2017 بزيادة نسبتها 8.5%.

وأوضح التقرير ارتفاع نسبة الإشغال في الغرف والشقق الفندقية بنسبة 4.7% خلال الربع الأول بنمو 2.6% مقارنة بالربع الأول 2017. وزاد عدد النزلاء بنسبة 12.4% في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع 2017، لكنه انخفض بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول 2017.

وبلغ عدد النزلاء في الربع الأول 199744 نزيلاً، منهم 45.8% في فنادق 5 نجوم، و30.1% في فنادق 4 نجوم، و8.9% في فنادق 3 نجوم فأقل، وما تبقى بنسبة 15.2% كانوا في استراحات الشقق الفندقية.

وأشارت المؤشرات إلى اختلاف جنسيات زوار المنشآت الفندقية من مختلف أنحاء العالم، ولكن بنسب متفاوتة، حيث احتل المرتبة الأولى النزلاء المواطنون بنسبة 33% من مجموع النزلاء بالربع الأول 2018، ثم نزلاء أوروبا بنسبة 27%، ثم نزلاء الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 16%، أما نزلاء الدول العربية غير الخليجية فبلغت نسبتهم 10%.

وقد تساوت نسبة نزلاء دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات مع نزلاء أميركا بنسبة 6% لكل منهما، وتساوى نزلاء كل من دول أفريقيا غير العربية مع نزلاء الدول الأوقيانوسية بنسبة 1% لكل منهما.