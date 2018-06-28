تقرير نيوزيلندي: دبي من أعظم مدن العالم وأيقونة التجارة والصناعة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير نشره موقع «نيوز هاب» النيوزيلندي، إن دبي من أعظم المدن العملاقة في العالم، وحاضرة تزين فيها المباني الشاهقة أفق المدينة الساحر، فيما تَقف ثقافتها شامخة شموخ قامتها. وأضاف الموقع في تقرير بعنوان «جواز سفر إلى دبي:

داخل حاضرة العالم الصحراوية» إن عائدات النفط في دبي التي تُعرف عالمياً باعتبارها مركز ريادة الأعمال بالشرق الأوسط، طورت المدينة من ميناء شحن صغير، وحولتها إلى مركز تجاري وصناعي ووجهة ينعم فيها المبتكرون والمهندسون بالرعاية والتقدير، ويحظون بالشأن الرفيع.

وغالباً ما تجذب مشاريع البناء الخيالية في دبي أنظار العالم، بما في ذلك الأعجوبة المتألقة التي تقع في وسط المدينة، «برج خليفة»، المبنى الذي يقف شاهقاً على شكل صاروخ فضائي، وغيره من المراكز التسويقية والسياحية. "وقال الموقع إن صناعات السياحة والطيران المتنامية تدعم اقتصاد دبي بقوة.

إذ تُعد دبي مركزاً رئيسياً لعبور المسافرين، وتُعد موطناً لرابع أكبر شركة طيران في العالم، طيران الإمارات، التي تُشغل رحلات إلى 140 مدينة في 81 دولة عبر 6 قارات. وأشاد الموقع بالتنوع السكاني في دبي قائلاً: يحتفظ الناس هنا بتقاليدهم ومعتقداتهم، بينما قبلوا التغيير والتطور. وتتطلع المدينة لتكون المقام الأول في العالم، جامعة أكثر من 200 ثقافة.