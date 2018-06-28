استقالة رئيس مجلس إدارة «أبراج» وبيع 4 صناديق استثمارية الأحد

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

تدحرجت أزمة تصفية مجموعة «أبراج كابيتال» مثل كرة الثلج، حيث تواترت العديد من التطورات الخاصة بها خلال الساعات الماضية، فيما تنظر محكمة الشارقة الجزائية اليوم دعوى إصدار شيكات من دون رصيد ضد عارف نقفي، مؤسس المجموعة، ورفيق لاخاني مسؤول تنفيذي بالمجموعة.

وتقدم سين إم كليري رئيس مجلس إدارة المجموعة باستقالته، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية. وأبلغت متحدثة باسم المجموعة الصحيفة بأن كليري قرر أن الاستمرار في عمله لن يخدم أي غرض قانوني، أو ائتماني يصب في مصالح الدائنين.

وأخطرت مجموعة «أبراج» مستثمريها ودائنيها أنها يتعين عليها بيع أربعة صناديق استثمارية إلى شركة كولوني كابيتال الأميركية لإدارة الاستثمارات بحلول الأحد المقبل، كي تظل تمارس أعمالها التجارية، وفقاً لما نشرته «وول ستريت جورنال».

ووافقت أبراج الخميس الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى إلى كولوني كابيتال، ومن شأن هذه الصفقة حال إتمامها ضمان مضي أصول وفرق العمل في «أبراج» قدماً على نحو مستقر وآمن.

وأكدت «الاتحاد العقارية» في بيان أمس أنها وشركاتها التابعة ليس لها أية استثمارات في «أبراج» أو أي من المشروعات والصناديق التابعة لها، فيما قالت «دانة غاز» إن استثماراتها تقتصر على 6 ملايين دولار في صندوق البنية التحتية العائد لأبراج. وكانت «العربية للطيران» أعلنت الأسبوع الماضي أن حجم انكشافها على «أبراج» يبلغ 336 مليون دولار.

وجددت سلطة دبي للخدمات المالية، لـ«البيان الاقتصادي» تأكيدها على متابعة مستمرة بكافة الأمور المتعلقة بإجراءات مجموعة أبراج، وأنها على إطلاع بالتطورات الأخيرة في إطار توجهها المستمر لحماية المستثمرين.