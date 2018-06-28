أبوظبي تمنح عقد ميناء دلما وتطرح مناقصة في ميناء خليفة

المصدر: دبي - البيان

منحت شركة أبوظبي للموانئ عقد الأعمال البحرية لميناء دلما لشركة الحفر الوطنية، وفق ما نقلته مجلة ميد عن مصادر عليمة.

يشمل العقد إنشاء رصيف بطول 280 متراً وحاجزاً مائياً لكسر الأمواج بطول 220 متراً على الجانب الشمالي من الميناء القائم. وقدرت مجلة ميد أن قيمة الأعمال تتراوح بين 150 و200 مليون دولار.

من جانب آخر دعا المشروع المشترك بين أبوظبي للموانئ وشركة كوسكو لموانئ الشحن الصينية، الشركات المعنية أن تقدم عروضها في موعد لا يتجاوز 15 يوليو لتنفيذ الأعمال البحرية في محطة الحاويات الثانية بميناء خليفة، وفق ما نقلته المجلة عن مصادر عليمة بالمشروع. وكانت المناقصة طرحت من قبل، حسب مجلة ميد.

وشملت الشركات التي تقدمت بعروض في المناقصة السابقة في أغسطس العام الماضي، افكونز للبنية التحتية الهندية، وبام انترناشيونال الهولندية ومواطنتها فان أورد، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة الحفر الوطنية، وشركة هيونداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية.