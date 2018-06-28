«الإمارات للألمنيوم» تنجز 50% من إنشاء منجم بوكسيت غينيا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس إنجاز 50 % من أعمال إنشاء مشروع منجم البوكسيت ومرافق التصدير المرتبطة به في جمهورية غينيا بغرب أفريقيا.

ويعمل حالياً أكثر من 4000 عامل غيني- 90% منهم من مدينة بوكي- على إنجاز مشروع «غينيا ألومينا كوربوريشن» الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 1.4 مليار دولار، ومن المتوقع تصدير أول شحنة بوكسيت من المشروع خلال النصف الثاني من 2019.

وبمجرد دخول المشروع حيز التشغيل الكامل، من المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 12 مليون طن من البوكسيت سنوياً، وأن يصل تعداد القوى العاملة فيه إلى نحو 1000 موظف كمتعاقدين مباشرين ومقاولين.

ومشروع «غينيا ألومينا كوربوريشن» هو شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم». ويعتبر أحد أكبر مشاريع الاستثمار الصناعي الجديد في جمهورية غينيا منذ ما يزيد على 40 عاماً، وسيصبح عند اكتماله مصدراً عالمياً جديداً لإمدادات البوكسيت.

وتمتاز غينيا بامتلاكها أكثر من 7 مليارات طن من موارد البوكسيت- المادة الخام الرئيسية التي يُستخلص منها الألمنيوم- أي ما يزيد على ربع إجمالي الاحتياطي العالمي من هذه المادة، كما يشتهر البوكسيت الغيني بكونه أحد أكثر منتجات البوكسيت جودة على مستوى العالم. وتغطي منطقة التعدين في مدينة بوكي الواقعة شمال غرب غينيا، مساحة تبلغ 690 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على أحد أضخم احتياطيات رواسب البوكسيت في غينيا.