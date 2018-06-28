الإمارات والهند.. نموذج للشراكات الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الشراكة الإماراتية - الهندية تقدم نموذجاً للشراكات الاستراتيجية التي تتعزز باستمرار لأن الإرادة السياسية القوية لقيادتي الدولتين تقف وراءها وتعمل على ترسيخها يوماً بعد الآخر بما يحقق مصالح شعبيهما في مختلف المجالات.

وهذا ما عبر عنه بوضوح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال زيارته إلى جمهورية الهند، حيث أكد سموه أن العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين شهدت نقلة نوعية كبيرة في المجالات كافة خلال السنوات الماضية مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين.

وتحت عنوان «تعزيز الشراكة الإماراتية - الهندية»، أكدت أن الاتفاقية الإطارية التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة بين شركتي بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أرامكو» السعودية لاستكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية والاستثمار في بناء مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة راتناجيري على الساحل الغربي للهند بقيمة تقديرية تبلغ نحو 44 مليار دولار.

تعزز من الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث وتنطوي على مردودات إيجابية عديدة في أكثر من زاوية فهي من ناحية ستعزز مسيرة التعاون بين الدول الثلاث في قطاع الطاقة وخاصة أن الهند تعتمد بشكل رئيسي في احتياجاتها من النفط على كل من الإمارات والسعودية.

وأضافت النشرة أنه من ناحية ثانية فإن هذه الاتفاقية تنسجم مع السياسة العامة التي تتبناها «أدنوك» والإمارات بوجه عام وهي التي تستهدف توسعة نطاق الشراكات الخارجية في قطاع الطاقة، حيث أبرمت «أدنوك» في الآونة الأخيرة العديد من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية صاحبة الخبرة في قطاع الطاقة وذلك من منطلق حرصها على الاستفادة من هذه الخبرات في تطوير قطاع النفط والغاز في الإمارات باعتباره أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أنه من ناحية ثالثة فإن هذه الاتفاقية تؤكد التزام الإمارات بالعمل على تعزيز أمن الطاقة العالمي والذي يحظى دائماً بأولوية متقدمة على أجندة دول العالم لأن الطاقة هي أساس التقدم البشري.

كما ترتبط استدامة التنمية بتوافر مصادر دائمة ومتاحة لها ولهذا تعمل الإمارات على التعاون الفاعل مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والعالمي في إنجاز مشروعات مشتركة في هذا المجال على النحو الذي يجسده المشروع المشترك الجديد «راتناجيري» بين الإمارات والسعودية والهند والذي يدشن تعاوناً إقليمياً ناجحاً في مجال الطاقة بين الدول الثلاث من شأنه تعزيز أمن الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.