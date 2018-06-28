غرفة دبي تطلق مبادرات مجتمعية في باكو وشنغهاي

المصدر: دبي - البيان

قامت مكاتب غرفة دبي الخارجية في شنغهاي بالصين وباكو في أذربيجان بعدة نشاطات مجتمعية وإنسانية تفيد المجتمعات التي تعمل فيها المكاتب، وذلك في إطار فعاليات عام زايد، وضمن جهود غرفة تجارة وصناعة دبي للترويج للإرث الكبير الذي تركه الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه العظيمة.

وقام مكتب باكو بإطلاق برنامج خاص لتوفير فترة تدريب مهني لخريجي طلاب الجامعات الأذرية من أصحاب الهمم الذين يعانون إعاقات جسدية، وذلك في مكتب الغرفة بباكو، حيث سيتم اختيار طالب واحد لكل فصل من العام للخضوع لهذه الفترة التدريبية المهنية، وستسنح لهم الفرصة للاستفادة من خبرات المكتب لصقل مهاراتهم المهنية وإعدادهم للمستقبل.

وقام مكتب الغرفة في شنغهاي بالتبرع بمعدات متنوعة لهيئة خيرية صينية رئيسية تعنى بتوفير تدريب لمتطوعين لرعاية كبار السن في مقراتها، حيث سبق لهذه الهيئة توفير رعاية طبية لحوالي 10,000 من كبار السن في شنغهاي العام الماضي.

وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إن هذه المبادرات في الأسواق الخارجية التي تعمل فيها الغرفة تنسجم مع روحية عام زايد، حيث تركز الغرفة على إبراز القيم العظيمة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعريف المجتمعات الخارجية بالمبادئ الإنسانية التي غرسها المغفور له في الشعب الإماراتي. وأكد أن الغرفة مستمرة في هذا النهج الذي يرسخ سمعة دبي ودولة الإمارات في العمل الإنساني والمجتمعي.

ولدى غرفة دبي حالياً 8 مكاتب خارجية في باكو وأربيل وشنغهاي ونيروبي ومابوتو وأكرا وأديس أبابا وساوباولو. كما تستعد لافتتاح 3 مكاتب إضافية خلال العام الجاري في الهند والأرجنتين وبنما.