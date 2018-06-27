طيران الإمارات تنظم يومين لتوظيف مضيفات ومضيفين لبنانيين

المصدر: البيان الإلكتروني

تنظم طيران الإمارات يومين مفتوحين لبنان لاستقطاب مزيد من الشابات والشبان اللبنانيين للعمل مضيفين جويين مع أكبر ناقلة دولية في العالم.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود طيران الإمارات المستمرة لتعزيز أطقم الخدمات الجوية، وتلبية متطلبات التوسعات السريعة لأسطولها ومحطاتها.

وسوف يلتقي مسؤولون من قسم التوظيف في طيران الإمارات مع المهتمين بالعمل خلال "اليومين المفتوحين" اللذين تعتزم الناقلة تنظيمهما، الأول يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2018، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً في فندق برج أو بيه في جونيه، والثاني يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2018، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً في فندق موفنبيك في العاصمة بيروت.

وينبغي على الشابات والشبان اللبنانيين المهتمين مع طيران الإمارات الحضور إلى مكان اللقاء، مصطحبين معهم سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية وصورتين بملابس رسمية: واحدة طولية والأخرى بحجم صورة جواز السفر. كما يمكن زيارة الموقع الشبكي http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ للاطلاع على مزيد من المعلومات.

ويتضمن اليومان المفتوحان عروضاً إيضاحية يقدمها مسؤولو التوظيف للحضور وعمليات اختيار أولية ومجموعات عمل نقاشية. وسوف يدعى من تنطبق عليهم الشروط إلى مقابلات رسمية لاحقاً، وينتقل المرشحون بعدئذ إلى المقر الرئيس لطيران الإمارات، حيث ستتاح لهم فرصة الإقامة في دبي، التي تشتهر بطابعها العالمي ومراكز التسوق والفنادق الحديثة ومستوى المعيشة الراقي.

وسوف يلتحق المرشحون بفريق الخدمات الجوية في طيران الإمارات، الذي يضم عاملين من نحو 135 جنسية، بعد أن يتم تدريبهم وفق المعايير الرفيعة للخدمات الجوية التي تعتمدها الناقلة.

ويحصل أفراد أطقم الخدمات الجوية على رواتب مجزية غير خاضعة للضرائب ومزايا جيدة وظروف عمل ممتازة، وسكناً حديثاً مفروشاً وتغطية طبية كاملة وإجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً مع تذكرة سنوية إلى بلد الموظف.

ويمكن لمضيفات ومضيفي طيران الإمارات الاستفادة من ميزة الحصول على تذاكر مخفضة بأسعار رمزية على رحلات الناقلة وغيرها من شركات الخطوط الجوية العالمية، ما يفتح أمامهم باباً مثيراً للسفر والتجوال حول العالم.

وتسير طيران الإمارات حالياً 3 رحلات يومياً بين بيروت ودبي. ويعمل لديها أكثر من 20 ألف مضيفة ومضيف جوي، وتشغل أسطولاً حديثاً مكوناً حالياً من 269 طائرة إيرباص وبوينج ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 260 طائرة ستنضم إلى الخدمة تباعاً. وتخدم طيران الإمارات حالياً 159 محطة في 85 دولة عبر قارات العالم الست.