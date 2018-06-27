ازدحام تاريخي في مطار دبي غداً واستعداد لتسهيل السفر

المصدر: دبي - البيان

أكد يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي على أتم الاستعداد للتعامل مع يوم الغد 28 يونيو، الذي يعتبر أكثر الأيام ازدحاماً في المطار خلال موسم السفر في الصيف الجاري.

مشيراً إلى أنه سيتم توفير موظفين إضافيين في مختلف مرافق المطار الرئيسية لضمان توفير رحلة سلسة للمسافرين. ويشهد مطار دبي الدولي الذي يتربع على قائمة أكبر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين في الأيام العادية حركة كثيفة .

ولكن في موسم الصيف الحالي يتوقع أن ترتفع نسبة المسافرين، مما يعزز توقعات مطارات دبي بالتعامل مع 90 مليون مسافر بنهاية العام الحالي مقارنة مع 88.2 مليوناً العام الماضي.

وقال يوجين باري: من المتوقع أن تكون عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، أكثر ازدحامًا مع إغلاق معظم المدارس أبوابها للإجازة الصيفية، حيث نتوقع خلال هذه الأيام الأربعة فقط الترحيب بأكثر من 1.1 مليون مسافر. وقامت جميع الجهات المعنية باتخاذ كل الاستعدادات لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين والعمل على جعل رحلتهم تجربة طيبة.

ومن جانبه قال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي: استعداداتنا لمواكبة أوقات الذروة المتوقعة جارية على قدم وساق على طول الأسبوعين الماضيين.

ويعمل فريق العمل بأكمله بشكل وثيق مع جميع شركاء الخدمة لدينا لضمان رحلة سلسة للعملاء، من لحظة وصولهم إلى المطار إلى لحظة مغادرتهم، وننصح المسافرين في موسم الذروة للصيف الحالي، القدوم قبل وقت كافٍ إلى المطار، وندعوهم لاستخدام أحدث التقنيات التي أضفناها أخيراً، مثل البوابات الذكية لتسريع إنجاز إجراءاتهم.

وقال يوجين باري: جميع المطاعم والأسواق الحرة دبي وغيرها من الخدمات، كصرف العملات والصيدليات، في مطار دبي الدولي تفتح أبوابها على مدار الساعة. هناك أكثر من 150 مطعماً في جميع أنحاء المطار، والكثير من العلامات التجارية العالمية الرائعة لشراء الهدايا وأساسيات السفر. وأضاف أن بيئة مطارنا في تغيّر مستمر.

حيث تم افتتاح مطعم «اتش اند ام» في الكونكورس بي، بالإضافة الى العديد من المطاعم ذات مفهوم مختلف كمطعم «ترانزيت» الذي يقدم أطباقاً أميركية بلمسة محلية، ومقهى إماراتي يسمى S34، ومطعم «ذا ديلي دي اكس بي» والمكوّن من عدة مطاعم مختلفة تقدم أطباق من جميع أنحاء العالم، وهذه المطاعم تحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء.

وللمسافرين الشباب، أو من يحيون روح الشباب، هناك منطقة «باونس» للقفز على الترامبولين، وهي مكان رائع لتفريغ بعض الطاقة قبل جربة السفر على متن الطائر.

واختتم قائلاً: رسالتنا إلى أي شخص ينوي السفر خلال وقت الذروة بسيطة: خطط لرحلتك، وقم بالوصول إلى المطار في وقت مبكر، واستمتع بوقتك هنا قبل أن تغادر على الطائرة. ونصيحتي النهائية، لا تنسَ التقاط نسختك المجانية من مجلة المطار الحصرية «تايم أوت دي اكس بي - « Time Out DXB»، واستخدام قسائم الخصم الخاصة بمطاعم المطار بداخلها.

أمتعة

أكّد مدير خدمات الأمتعة في مطارات دبي جون دايت جهوزية الأنظمة لاستقبال الكمّ المتوقع في مطار دبي الدولي. وقال: لدينا ثلاثة أنظمة منفصلة للأمتعة في جميع المباني، بطول 175 كم مجتمعة ولديها القدرة على التعامل مع حوالي 25 ألف حقيبة في الساعة الواحدة.

وعند الانتهاء من إجراءات السفر الرسمية ستوفر منطقة المغادرين في مطار دبي الدولي ما يكفي لإبقاء الجميع سعداء والاستمتاع بقضاء الساعات التي تم توفيرها لتجنب الزحام.